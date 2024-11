Quotidiano.net - Trump nuovo presidente Usa, vince tutto: voto popolare, Camera e Senato

Roma, 6 novembre 2024 – “Questa notte abbiamo fatto la storia”. Lo dice un entusiasta Donaldnel suo discorso della vittoria dal palco di Palm Beach, in Florida, al termine della lunga cavalcata delle elezioni americane 2024, che nella notte lo ha portato a conquistare: grandi elettori,. Insomma un bottino completo, a dispetto dei sondaggi che davano il testa a testa negli stati chiave. Qui sotto lo spoglio in tempo reale con mappe interattive. Donaldtornerà per la seconda volta a guidare gli Stati Uniti. Il tycoon ha confermato i successi negli Stati "ovvi", ma è negli “Swing States” che la sua campagna elettorale aggressiva ha fatto particolarmente breccia.ha parlato ai sostenitori solo quando "Fox News", rompendo gli indugi, per prima lo ha dichiarato “47esimodegli Stati Uniti”, dopo che gli erano stati assegnati anche Pennsylvania e Wisconsin.