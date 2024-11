Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 14:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità senza fasce di garanzia con i servizi minimi essenziali sono le modalità dello sciopero di 24 ore della trasporto pubblico indetto a livello nazionale da cinque sigle sindacali per questo venerdì 8 novembre adalla via del Riccio Diurno e fino alle 8:30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20 saranno garantite metro e metro B Rebibbia Laurentina e 91 linee in superficie tutti i dettagli e l’elenco delle linee sono sumobilita.it sciopero e manifestazione dei sindacati il presidio di protesta venerdì si svolgerà durante la mattina dalle 10:30 alle 13:30 a piazzale di Porta Pia entro le 7 scatterà il divieto di sosta su piazza bene le due aree di parcheggio su un tratto di Corso d’Italia ma non sono esclusi ulteriori cambiamenti per la circolazione delIn collaborazione con Luce Verde infomobilità