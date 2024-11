Ilgiorno.it - "Sindacalista lasciato a casa dalla OVM"

"Licenziato un delegato sindacale alla O.M.V. Officine Metallurgiche Ventura di Lesmo". Sono gli stessi sindacati a denunciare il provvedimento a carico di un dipendente storico dell’Azienda dal 1990 e attuale responsabile logistica, "giustificando la scelta con una presunta riduzione delle attività aziendali e sostenendo l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni". Massimo Carcano è un delegato della Fiom Cgil Monza Brianza. "Il licenziamento – denuncia la Cgil – arriva in un contesto di tensione e di scarsa trasparenza nelle relazioni sindacali, da quando il gruppo Eusider ha acquisito Ventura. Negli ultimi mesi, infatti, le relazioni tra il management del gruppo Eusider e le organizzazioni sindacali si sono deteriorate sensibilmente quando, per esempio, l’azienda ha trasferito arbitrariamente i dipendenti, trascurando le comunicazioni sindacali e imponendo cambiamenti in maniera unilaterale.