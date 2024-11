Sei fuori La Talpa neanche il tempo di iniziare che per lei è già finita | la vip eliminata

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

“Sei”. Laildi: prima. La prima puntata della nuova edizione del programma, andata in onda il 5 novembre 2024, ha segnato un ritorno atteso e ricco di novità. Diletta Leotta ha accolto i concorrenti con l’iconica frase “Benvenuti all’inferno”, introducendo un’atmosfera carica di tensione e mistero. Quest’edizione ha visto la partecipazione di dieci concorrenti, tra cui nomi noti come Gilles Rocca, Elisa Di Francisca, Marina La Rosa e Alessandro Egger. >> “Me l’hanno detto in confessionale”. Grande Fratello, Mariavittoria lo rivela agli altri e il pubblico resta di sasso Ognuno di loro ha dovuto affrontare prove impegnative, mentre cercava di scoprire l’identità della, un concorrente che gioca per sabotare gli altri e ridurre il montepremi.