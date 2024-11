Ilrestodelcarlino.it - Rompe una costola a un agente. Voleva entrare senza appuntamento all’ufficio immigrazione: arrestato

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Pretendeva di accederedella questuraavere. Così è andato in escandescenza e ha aggredito un poliziotto,ndogli una. La violenta aggressione è avvenuta ieri mattina in via Dante, dove si puòsolo in possesso di un. Ma lui ha cominciato ad agitarsi quando gli è stato detto che poteva usufruire del servizio solamente con una convocazione. A quel punto si è agitato, scagliandosi contro il poliziotto col quale ha ingaggiato una colluttazione. Il poliziotto è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso del Santa Maria Nuova dal quale è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, avendo riportato la frattura di una. L’uomo – un 38enne extracomunitario dell’Africa orientale, con precedenti specifici e anche per danneggiamento – è stato subito bloccato dagli agenti e poicon l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.