Biccy.it - Pier Silvio Berlusconi a sorpresa a This Is Me: Silvia Toffanin commossa

Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda parte della terza puntata diIs Me, il nuovo programma che celebra Amici di Maria.ha accolto in studio alcuni volti noti del talent mariano: Gaia, Giordana, Giulia Stabile, Umberto, Riki, Wax, Dustin, Alessandra Celentano, Garrison, Vessicchio, Kledi e Rossella Brescia. Aperò è arrivato anchenon sapeva nulla e si è. Gli ospiti della terza puntata sono stati: Big Mama, Fabrizio Moro, Samuele Barbetta. Gaia ha cantato Lady Marmelade con Big Mama, Giordana si è esibita con Portami insieme a Fabrizio Moro, Riki ha cantato un inedito e poi anche Tutto Per Me in memoria di Michele Merlo. Giulia Stabile invece ha ballato due canzoni di Rosalia. Nella terza puntata di #IsMe, incursione ain studio dicon unache si commuove e scoppia in lacrime @amiciinews + @SuperGuidaTV #AscoltiTv #Amici24 pic.