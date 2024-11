Percepisce il reddito di cittadinanza ma non ne ha diritto perché pregiudicata | 33enne pontina deve restituire oltre 15mila euro

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Latina, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito in stato di libertà una donna di 33 anni, già nota alle forze dell’ordine, per indebita percezione deldi. False dichiarazioni per ottenere il beneficio Dagli accertamenti effettuati è emerso che la donna aveva falsamente dichiarato il possesso dei requisiti necessari per ottenere ildi, omettendo di indicare le proprie pendenze penali. Grazie a questa falsa dichiarazione, aveva ricevuto indebitamente il beneficio economico dal settembre dello scorso anno fino ad aprile di quest’anno, per un importo totale di 15.400. Azione delle autorità L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle frodi riguardanti i benefici sociali.