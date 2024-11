Noi ce ne andiamo Nuovo amore a Uomini e Donne | dopo pochissimo tempo la coppia è già ai saluti

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Presto ail pubblico assisterà a degli addii. Il primo per impulso della conduttrice, Maria De Filippi. Come riportano le anticipazioni svelate da Opinionista social, infatti, Vincenzo e Ilaria lasceranno la trasmissione a causa di alcune contraddizioni emerse in una discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sarà la padrona di casa a “invitarli” a vivere la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Dama e cavaliere sono nuovi nel parterre e da poco hanno intrapreso una conoscenza. Ma a quanto trapela nelle prossime puntate, i due litigheranno pesantemente con gli opinionisti del dating show, con Morena che attaccherà anche Vincenzo, dicendo che ancora la contatta. Quindi la decisione drastica di Maria De Filippi di far lasciare loro il programma. Leggi anche: “L’uomo giusto è arrivato”.