Netanyahu licenzia Gallant, sempre più alta la tensione nel governo

E'piùlanelisraeliano. Il primo ministro Benjaminha preso la decisione di rimuovere Yoavdal ruolo di ministro della Difesa. La posizione sarà occupata temporaneamente da Israel Katz, fino ad oggi ministro degli Esteri. “Purtroppo, sebbene ci sia stata fiducia nei primi mesi di guerra e ci sia stato un lavoro molto proficuo, negli ultimi mesi questa fiducia si è incrinata tra me e il ministro della Difesa” ha dettoha risposto alla notizia con un comunicato che sottolinea il suo impegno incrollabile per la sicurezza dello Stato di Israele, affermando: “La sicurezza dello Stato di Israele èstata, erimarrà, la missione della mia vita”. L’ex ministro ha anche sottolineato la necessità di affrontare compromessi per garantire il ritorno degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, ribadendo l’urgenza di una risoluzione su questo fronte.