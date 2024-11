Oasport.it - Monaco si sbilancia: “Ho capito che Jasmine Paolini può rimanere a questi livelli per un po’ di tempo”

continua a regalare emozioni anche nel finale di stagione e, nonostante l’onorevole sconfitta di ieri contro la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, si giocherà il passaggio in semifinale alle WTA Finals in un vero e proprio spareggio con la cinese Qinwen Zheng. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido. “Ieriha fatto una partita notevolissima. Nel post-partita era delusa, dicendo che aveva giocato male i punti importanti, è partita male e deve migliorare, nonostante sia riuscita a giocare comunque alla pari per buona parte del match avendo a disposizione due set point contro quella che in questo momento è la giocatrice più forte del mondo.