Romadailynews.it - Metro C, M5s presenta emendamenti per riattribuire fondi tagliati

Il Movimento 5 Stelle chiede il ripristino dei finanziamenti per laC e nuove misure per il Giubileo Il Movimento 5 Stelle ha annunciato lazione di dueper ripristinare idalla Legge di Bilancio per il completamento dellaC di Roma e per l’acquisto di nuovi treni. L’iniziativa arriva in risposta alla riduzione di oltre 400 milioni di euro destinati a quest’opera infrastrutturale essenziale per la mobilità della capitale, soprattutto in vista del Giubileo del 2025. “Non possiamo permettere che Roma e i suoi cittadini continuino a subire disagi e traffico,” affermano in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, e Linda Meleo, capogruppo al Comune di Roma. La nota sottolinea l’importanza dellaC per la città , criticando le scelte del governo Meloni, che secondo il M5S penalizzano i Comuni e in particolare la Capitale.