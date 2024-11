Ilfoglio.it - L'unico messaggio dello spot del governo è: se sei un evasore fiscale, non ostentarlo

Avete presente la nuova campagna delcontro l’evasione? Per chi non avesse ancora visto il video, agevolo io con una descrizione: ci sta un tizio che entra al ristorante (un tipo un po’ cafone: giacca sulla t-shirt su cui campeggia collanina d’oro, pacca sulla spalla al cameriere, portafogli sbattuto sul tavolo; ma che stranamente ha scelto per pranzare – è giorno – uno di quei ristoranti un po’ “attovagliati”, da pranzo della domenica in quartiere notarile, non esattamente il genere di locale che si abbina a uno così) che la voce fuori campo addita subito come “un”. Veniamo poi edotti della sua ordinazione: una dozzina di ostriche, tagliolini al tartufo (“uno bello grande” specifica la voce onnisciente: ma perché, in quel ristorante i tagliolini li servono con sopra il tartufo intero e non a scaglie???) e ben due aragoste; il tutto abbinato con lo champagne, “il più caro, ovviamente”.