“L’olivo bianco” alla prova del fuoco

Roma, 6 novembre 2024 –è un albero santo. Il suo olio, trasparente e non verde, non produce molto fumo e per questo è utilizzato fin dnotte dei tempi per le funzioni religiose. Oggi è tenuto ai margini della produzione. Non performa, direbbero i più bravi. Perciò meglio tagliarlo e sostituirlo con cultivar più produttivi. Eppure la sua storia è unica. D’altronde c’è sempre un padre e c’è sempre un passato familiare nelle storie di Carmine Abate. Quest’ultima, “” (Aboca), già in ristampa, ha al centro un grande albero e ha il pregio di recuperare, in pagine piccole e contornate di, una nuova storia perduta. È quella di Luca, l’avo pazzo, anzi, ‘paccio’, del giovane Antonio, adolescente calabrese in cerca di rispostefine delle superiori. Da un lato c’è Elena, la dolce amata (ma dura e misteriosa) con cui vorrebbe girare il mondo.