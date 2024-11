Nerdpool.it - Le novità di novembre su Game Pass

è appena iniziato, ma ledisponibile susono appena iniziate! Scopriamo insieme tutti i titoli che saranno aggiunti al catalogo: 5: StarCraft Remastered; StarCraft II: Campaign Collection; Metal Slug Tactics; 6: Planet Coaster 2; Go Mecha Ball; Harold Halibut; The Rewinder; Turnip Boy Robs a Bank; Across the Obelisk; 7: Goat Simulator Remastered; 8: Slitterhead; 12: Farming Simulator 25; 14: Dragon Quest III 2D-HD Remake; 15: Path of Exile II Early Access; 19: Microsoft Flight Simulator 2024; 20: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl; Genshin Impact.