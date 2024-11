Ilrestodelcarlino.it - La "prima notte" dei vigili fa già infuriare i sindacati

Il comando della polizia locale pronto ad attivare il servizio notturno (orario 01-07) e in attesa del via libera annuncia una prova sperimentale. Una decisione condivisa con le varie sigle sindacali che però ieri hanno diffuso un comunicato in cui si chiede un confronto. Un malinteso forse, visto che la richiesta di effettuare una prova preliminare del turno diera stata comunque avanzata dal comando al personale e ai referenti sindacali. Sta di fatto che la ‘prova sperimentale’, fissata per latra l’8 e il 9 novembre prossimi, parte già con una frizione tra comando e organizzazioni sindacali: "Abbiamo chiesto scrivono nella nota diffusa ieri i vertici territoriali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil Fpl e Sulpl , a più riprese, al Comune di Ancona un confronto preventivo rispetto all’avvio del servizio notturno della Polizia locale fortemente voluto dalla nuova amministrazione.