Agi.it - La battuta di Francesco: "Pregate per tutti... anche per la suocera"

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Lo Spirito Santo ci insegna la preghiera di intercessione, "la più gradita a Dio perché gratuita e disinteressata". Cosi' Papadurante l'Udienza Generale. "Pregare per questa persona - ha continuato a braccio -, pregare per quel malato, per quello che è in carcere, pregare per lapure - ha poi scherzato -, pregare sempre, sempre". La preghiera di intercessione, ha spiegato, "è particolarmente gradita a Dio perché è la più gratuita e disinteressata. Quando ognuno prega perpregano per ognuno; la preghiera si moltiplica. La preghiera è cosi'.".