Rompipallone.it - Juventus, la mossa che gela l’Inter: ne portano via due ai nerazzurri

Sul calciomercato, sarà di nuovocontro Inter: un intreccio particolare mette nei guai i, che si trovano alle prese con un doppio addio La lotta per i piani alti della classifica, graduatoria alla mano, è ancora molto incerta e aperta a qualsiasi soluzione. Si fatica a individuare una squadra che, per il momento, possa fare da lepre in Serie A, con tutte le altre a inseguire. Aveva tanto l’allungo il Napoli, prontamente rintuzzato, e ora, sebbene gli azzurri siano ancora davanti, alle loro spalle è bagarre e tutte le big sono in pochi punti. Tra le principali contendenti al primato, ci sono sempre loro,e Inter, in una eterna riproposizione del derby d’Italia. Un derby d’Italia che non molti giorni fa ha vissuto uno dei suoi capitoli più entusiasmanti, con un clamoroso 4-4 a San Siro, e che a distanza rimane più acceso che mai.