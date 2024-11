Ilrestodelcarlino.it - Jesi, ecco le tesi di laurea sulla città: incontri in biblioteca

(Ancona), 6 novembre 2024 - Su impulso dell’assessore alla cultura e alla memoria storica Luca Brecciaroli, laPlanettiana ha organizzato a Palazzo della Signoria dueche hanno l’intento di “porre in evidenza e presentare alla collettività il valore dello studio e della ricerca da parte di giovaniti, soprattutto in ambito locale”. La presentazione sarà curata da ciascun partecipante che illustrerà il proprio percorso di ricerca inerente in tutto o in parte suVallesina, e i risultati raggiunti con le rispettivedi, condividendoli con la cittadinanza. Si inizia venerdì prossimo, alle 18.30, con la prima sessione durante la quale interverranno Francesca Rachetta, che presenta la propriadimagistrale “Dalla storia alla memoria: la commemorazione del secondo conflitto mondiale ad Ancona enegli anni ’50 - ’60” (Università di Bologna); Valentina Pietrangeli, con ladimagistrale “Il Fascismo in periferia: gli anni trenta ae in Vallesina” (Università di Macerata); Caterina Fabbracci, con ladimagistrale “I lavori donneschi per la salvezza dell’onore delle pupille del Conservatorio della Divina Provvidenza di” (Università di Macerata); per finire con Melissa Pasqualini, che presenta il lavoro progettuale, svolto qualedimagistrale ed applicato agli spazi del complesso di Sant’Agostino (piazza Colocci), “ADD-UP.