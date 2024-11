Unlimitednews.it - Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche

RIMINI (ITALPRESS) – L’educazione ambientale, ildei rifiuti e le. Queste alcune delle tematiche al centro del palinsesto delle iniziativeper l’edizione 2024 dia Rimini. Con 1,2 miliardi di investimenti, l’Italia può ridurre la dipendenza dall’estero per ledi quasi un terzo generando oltre 6 miliardi di euro di valore aggiunto per la filiera al 2040, come emerso in occasione dell’evento “La road map italiana per le”, in cui è stato presentato lo studio commissionato dae realizzato da TEHA Group. f22/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo