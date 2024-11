Bergamonews.it - Intesa Sanpaolo: “Il prossimo biennio vedrà un ritorno alla crescita del manifatturiero italiano”

ha presentato insieme a Prometeia il Rapporto Analisi dei Settori Industriali Ottobre 2024. • IlundelI riflessi positivi del rientro dell’inflazione (e dei tassi d’interesse) sulle condizioni di domanda, interna e internazionale, consentiranno al fatturato di riposizionarsi su un tasso dimedio annuo dell’1,1%, a prezzi costanti, recuperando il calo atteso per il 2024 (-0,9%). • Gli scambi commerciali Gli scambi commerciali dovrebbero rafforzarsi nel 2025-26, pur in un contesto internazionale denso di rischi e di incertezze, legate anche agli esiti di importanti cicli elettorali. Grazie a un’offerta specializzata nell’alto di gamma e in nicchie a elevato valore aggiunto, le esportazioni italiane di beni manufatti potranno crescere a un tasso (medio annuo) superiore al 2%, a prezzi costanti, e il saldo commerciale potrà superare la soglia dei 124 miliardi di euro nel 2026.