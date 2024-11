Inter-Arsenal oggi in tv in chiaro? Canale orario e diretta streaming Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Sarà visibilein tv inla sfida della quarta giornata ditra? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 7 punti, imbattute, e cercano un altro risultato positivo per consolidare il proprio piazzamento nelle posizioni di vertice. Gara che si preannuncia particolarmente equilibrata, al punto che neppure i bookies osano sbilanciarsi. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. NON è prevista dunque unain