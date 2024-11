Inter-Arsenal oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra nerazzurra sta disputando un grandissimo torneo e fin qui ha già conquistato tre vittorie in altrettante partite, per questo motivo non ha intenzione di fermarsi e spera di incrementare il proprio bottino battendo anche gli inglesi., come seguire il match I giovani Gunners, dal loro canto, hanno vinto una sola sfida e vogliono provare a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri, in modo tale da accorciare il gap in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 novembre alle ore 14:30 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.