Il 25 ottobre è uscito Il giorno giusto il suo nuovo singolo

Luisa Corna è stata ospite a La volta buona, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, nella puntata del 5 novembre. Per la cantante, conduttrice e attrice, si tratta di un ritorno in tv dopo un periodo di assenza. Qualche mese fa è stata lei stessa a spiegare i motivi della sua lontananza dal piccolo schermo: «Alla tv ho preferito famiglia e musica», aveva detto a luglio al Tirreno. Luisa Corna: «Alla tv ho preferito famiglia e musica» «Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica.