Lanazione.it - I cinquant’anni della Caritas “Diritti al cuore“ è lo slogan per nuove iniziative nel sociale

Con loal",diocesana di Lucca si prepara a celebrare la Giornata mondiale dei poveri, che quest’anno ricorre il 17 novembre. L’iniziativa non solo richiama la comunità a riflettere sul temafragilità, ma segna anche idi impegnodi Lucca, che dal 1975 è al fianco dei più vulnerabili del territorio. La serie di eventi organizzati per l’occasione rappresenta una riflessione profonda e collettiva sull’importanza di affrontare conaperto e mani tese lepovertà di oggi. , ha sottolineato come "Questa ricorrenza non è una circostanza casuale, - ha sottolineato l’arcivescovo di Lucca, Mons. Paolo Giulietti - ma un’opportunità per ribadire il ruolo fondamentalecome organismo pastorale. Lanon è solo assistenza; ha una funzione pedagogica che anima la comunità e orienta le coscienze cristiane verso il bene e la solidarietà.