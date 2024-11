Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto due ragazzini tentare di derubare una signora, ho gridato e hanno tentato di aggredirmi, ne ho tramortito uno con un calcio”: il racconto di Giovanni Vernia

“Ciao ragazzi, sono a Milano. Ho appena rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti che, all’uscita della metropolitana e con la scusa di aiutare unastraniera a portare su il passeggino, io ero dietro e uno di questi stava infilando la mano nella borsa”. Inizia così ilcheha affidato a due Instagram Stories. Il fatto risale a martedì 5 novembre.ha raccontato di aversubito “la borsa!”, e così i due ragazziprovato ad aggredirlo: “Questi si sono girati e volevano fare rissa con me. Per strada nessuno è intervenuto ovviamente perché adesso coi tempi che corrono non biasimo la gente, perché ovviamente intervieni e rischi una coltellata, infatti uno di questi ha detto ‘adesso tiro fuori la Gilette, la lametta’, peccato che gli ho dato un cartone in faccia che l’ho”.