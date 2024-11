Lettera43.it - Guerra in Ucraina, il New York Times: «Strage di soldati nordcoreani»

Per la prima volta iinviati dalla Corea del Nord a sostegno della Russia sarebbero scesi in campo contro l’esercito ucraino, precisamente nella regione di Kursk, invasa da Kiev all’inizio di agosto. Battaglia che, secondo quanto riportato dal New, avrebbe visto «un numero significativo» di militari di Pyongyang caduti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il primo combattimento con idi Kim Jong-un nella serata del 5 novembre, parlando di «una nuova pagina di instabilità nel mondo». Zelensky: «Dobbiamo fare di tutto perché la scelta della Russia di espandere il conflitto sia un fallimento» «Insieme al resto del mondo, dobbiamo fare di tutto affinché questo passo della Russia per espandere lasia un fallimento. Sia per loro che per la Corea del Nord», ha detto ancora Zelensky.