Ilfattoquotidiano.it - “Ecco qual è il vero motivo della lite tra William e Harry e il ruolo di Kate e Meghan”: le nuove rivelazioni dell’esperto reale

Nella faida tra i fratelli di casa Windsor sembrano arrivare segnali di una possibile distensione. Sicuramente, ai più attenti osservatori delle cronachefamigliainglese non è sfuggito il messaggio diche, dopo anni, ha citato il fratello pubblicamente. E’ passata solo una settimana da quando, nell’ambito del documentario trasmesso dalla rete televisiva inglese ITV, l’erede al trono pare aver sciolto le animosità e l’astio nei confronti didecidendo, del tutto inaspettatamente, di menzionarlo durante le riprese di “Prince: We Can End Homelessness”. La battaglia contro la povertà ed i senzatetto è una delle attività caritatevoli che vedono impegnato il principe del Galles che ricorda sua madre, Lady Diana, quando lui ederano ancora bambini, ma sempre al suo fianco.