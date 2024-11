Come sta William l’annuncio sulla salute di Kate Middleton

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Il principe, erede al trono, è attualmente in Sudafrica per una visita ufficiale che celebra l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Intanto, la principessa, sua moglie, sta trascorrendo un periodo di riposo e recupero dopo un anno complesso segnato dalla chemioterapia, affrontata a seguito di una diagnosi di cancro otto mese fa. Anche se non è presente di persona, “farà il tifo per lui e lo seguirà da Windsor, durante la premiazione dell’Earthshot Prize”, il prestigioso premio istituito dal principe per sostenere progetti innovativi a favore dell’ambiente. >> “Mi dispiace dirvi questo”. Dalla Spagna, Tommaso gela il Grande Fratello italiano. E scoppia immediata la bufera Dopo aver completato il trattamento, la principessa ha lentamente ripreso le sue abitudini, e il suo miglioramento è evidente.