Ilveggente.it - Clamoroso Marcell Jacobs: decisione incredibile

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

: quello che è stato l’uomo più veloce del mondo ha prestato la sua immagine per un progettoNon ci sono personaggi migliori di loro per cercare in qualche modo di avvicinare i giovani all’atletica leggera. Gente conosciuta, e che ha dimostrato con il lavoro quotidiano si possono davvero raggiungere delle altezze incredibili nel mondo dello sport.(Lapresse) – Ilveggente.itAd esempio: qualcuno di voi, nella vita, prima di Tokyo, pensava che un italiano potesse vincere la corsa regina delle Olimpiadi vale a dire i 100 metri piani? La risposta la diamo noi per tutti, ed è molto semplice: no, nessuno ci aveva mai pensato prima. Eppureha ribaltato la situazione, vincendo in quella garae poi si è ripetuto insieme ai compagni anche nella staffetta 4×100: insomma, sono state giornate splendide quelle, uniche, incredibili: giornate che tutti gli italiani ricorderanno per il resto della propria vita.