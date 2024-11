California a Harris Trump resta avanti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

6.00e Stato di Washington a Kamala, secondo le proiezioni dell'Ap.I due stati valgono rispettivamente 54 e 12 voti elettorali. Avanno anche Oregon con 8 elettori, New Mexico con 5,Virginia con 13,e i 4 voti elettorali del Maine (inti tre non sono ancora stati assegnati). Lo stato dell'Idaho va invece all'ex presidente,e aggiunge 4 elettori, mentre ne arrivano altri 16 della North Carolina. Il tycoon è in vantaggio in tutti gli stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti.