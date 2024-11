Dailymilan.it - Calciomercato, Milan stai attento: il Tottenham piomba su Tijjani Reijnders! L’indiscrezione

Ilvuole acquistarenella prossima sessione di: eccoche spaventa i tifosi del. Tutti i dettagli Ilfa sul serio per. L’inizio di stagione in rossonero del centrocampista olandese ha impressionato il club inglese che avrebbe posto la propria attenzione su di lui. Infatti, secondo quanto riportato da Football Insider, la società britannica vorrebbe fare un tentativo per acquistare il calciatore delgià nella prossima sessione di. Quella invernale che si aprirà con l’avvento del 2025. Ilha messo nel mirino: alil compito di blindare il perno del centrocampo View this post on Instagram A post shared by(@: ilsuLEGGI ANCHE, grande Fonseca, grande Morata, grandissimo Rafael Leao.