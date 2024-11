Ilgiorno.it - Buco del Piombo, spettacolo da oltre 2mila visitatori per la grotta giurassica

Erba (Como), 6 novembre 2024 – Ildelè unodella natura, ma quando viene illuminato dalle torce dei bambini diventa un mondo fantastico. È dallo stupore sul volto dei più piccoli, a bocca aperta al cospetto dell’immensa volta all’ingresso o mentre sono impegnati a superare gli anfratti all’interno della, che si comprende quanto fosse importante riaprire il cancello della caverna della Valle Bova, poco sopra Erba, rimasta inaccessibile per dodici anni. Il 2024 è stato l’anno giusto e grazie all’impegno dei proprietari, di chi ha realizzato le opere a protezione deie al lavoro delle guide che accolgono e accompagnano anche i più piccoli, finalmente tutti possono esplorare la grandecon visite guidate (museodel.it). Nei giorni scorsi si è svolta un’iniziativa speciale per Halloween: un’occasione in più per tanti piccoli di vivere il brivido di entrare per la prima volta nella cavernanel cuore del complesso carsico del Triangolo Lariano, e conoscere la storia degli animali, come l’ursus speleus, che lì dentro vivevano.