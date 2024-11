Ilgiorno.it - Bloccati sul treno alla stazione di Rho e senza informazioni: “La gente ha iniziato a urlare”

Carrozze ridotte, affollate e con le porte guaste, ritardi e mancanza di. Ennesima mattina di disagi per i pendolari della linea suburbana S5 Varese-Milano-Treviglio dird. Dopo una giornata di passione, quella di martedì a causa dello sciopero proclamato in solidarietà al capoaccoltellato a Genova, anche questa mattina i pendolari stanno vivendo disagi e ritardi.di Rho-centro tanta la rabbia. "Mancava poco che mettessero di nuovo le mani addosso agli addettird, ci hanno tenuti sulfermi a porte chiuse per almeno mezz'oraannunciare nulla e quando ci hanno comunicato che c'era un guasto laha cominciato ad, sarebbe bastato dare qualche informazione prima", racconta un pendolare. Cinquanta minuti di ritardo per ildelle 7.