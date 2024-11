Davidemaggio.it - Amanda Knox produce una serie TV sul delitto di Meredith Kercher

La fantatv è ormai una tangibile realtà e i confini tra ciò che è dentro e fuori lo schermo, sempre più labili. Dopo le ultime polemiche su Qui non è Hollywood che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi e i vari Monsters di Netflix basati su crimini reali, il livello si alza (o si abbassa, a seconda dei punti vista): a produrre latv che metterà in scena ildisarà. Proprio l’allora studentessa americana condannata per l’omicidio e poi assolta dalla Corte di Cassazione. Su di lei sono stati già incentrati film tv e docu-film e anche questatv, della quale saranno realizzati otto episodi da un’ora ciascuno per Hulu (Disney), si concentrerà soprattutto sulla sua odissea per riabilitarsi agli occhi del pubblico ed essere definitivamente libera.