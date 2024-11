Oasport.it - Volley femminile, Scandicci cerca il riscatto al debutto in Champions League: al PalaWanny arriva il Voluntari di Stefano Saja

Leggi tutto su Oasport.it

Il doppio tie break perso contro l’Eczacibasi è l’ultima immagine dinegli occhi dei tifosi della Savino del Beneche oggi ritrovano la manifestazione più importante a livello continentale con le toscane che ospitano per ilstagionale la squadra rumena del C.S.O.2005, formazione di Bucarest che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per la formazione di Marco Gaspari.dalla sconfitta di Conegliano, la seconda stagionale dopo quella molto meno prevedibile subita sul campo di Busto Arsizio. A Villorba la squadra di Gaspari, pur senza riuscire a conquistare neppure un set, è uscita a testa alta con una Ekaterina Antropova straripante e con una prova di squadra tutto sommato soddisfacente per quelli che sono gli standard attuali delle toscane, al lavoro per colmare il gap avvenuto con la partenza in estate di un paio di elementi molto importanti (Zhu su tutte) nella passata stagione quando le toscane raggiunsero la finale scudetto, impegnando Conegliano fino al quarto match.