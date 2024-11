Lapresse.it - Trenitalia, oggi sciopero di 8 ore: respinto appello a riduzione

Proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie unonazionale del personale di, dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di, 5 novembre. Loè stato dichiarato dopo che ieri un capotreno è stato accoltellato gravemente su un treno regionale, mentre controllava i biglietti. Ritardi e cancellazioni per loLo– riferiscein una nota – potrebbe impattare sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale., tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.