Lanotiziagiornale.it - Taglio del canone Rai, è scontro in maggioranza

La Lega non indietreggia nella battaglia per ildelRai. Il partito di Matteo Salvini presenterà un emendamento ad hoc nel decreto fiscale, che è all’esame della commissione Bilancio del Senato. Questa mattina alle 10 scadono i termini per le proposte di modifica. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, nel testo si chiederà che l’importo resti a 70 euro, com’è attualmente dopo la riduzione, da 90 a 70, introdotta l’anno scorso. Il correttivo verrà proposto anche nella legge di Bilancio. E si annuncia un duro braccio di ferro. Braccio di ferro tra Lega e Forza Italia Forza Italia aveva già spiegato lunedì che “non è nell’accordo di governo”. “Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari”, ha spiegato il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. “La Rai non può essere indebolita, abbiamo bisogno di un servizio pubblico forte.