Swiatek-Gauff oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Igase la vedràcontro Coconel secondo match del Gruppo Arancio alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La tennista polacca è tornata in campo dopo aver saltato tutti i tornei post-US Open e i primi exit poll non sembravano essere dei migliori durante la sfida inaugurale contro Krejcikova, con la ceca che stava dominando il match. Sotto di un set e due break, però, l’ex numero uno al mondo ha cambiato marcia, finendo per imporsi in tre set e conquistando la chance di giocarsi già la qualificazione alle semifinali quest’. Non sarà facile, perché la Cocodell’ultimo mese pare essere tornata su ottimi livelli e anche nella sfida contro Pegula è stata sempre in controllo. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(martedì 5 novembre).