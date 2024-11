Quotidiano.net - Sull’A26 a 255 chilometri all’ora: multa nulla, il Telelaser TruCam non è omologato

Novara, 5 novembre 2024 - Per ilquell’imprenditore con la sua Audi sfrecciava sull’autostrada A26 a 255. Ma lo strumento non era– stesso problema degli autovelox – e così nell’ordine il prefetto: ha anto lada 845 euro ha restituito la patente all’automobilista ha restituito anche i 10 punti che gli erano stati decurtati. Ma andiamo con ordine, seguendo le spiegazioni di Gabriele Pipicelli, l’avvocato di Verbania che ha assistito l’automobilista nel suo ricorso. Le parole dell’avvocato “La velocità registrata dallo strumento non può essere considerata attendibile - rimarca Pipicelli, l’avvocato di Verbania che ha assistito l’automobilista -. Deve valere il principio di legalità. Ed è lo stesso per l’etilometro, anche quello strumento deve essere a norma”.