Sono tornato a casa

Milano, 5 nov. (askanews) – L’emozione era evidente, ma l’abbraccio di fan del Forum di Milano ha tolto ogni indugio e Tananai è salito sul palco per dare il via a “CALMOCOBRA LIVE 2024” nei principali palasport italiani. Dopo l’uscita del nuovo album “CALMOCOBRA”, Tananai ha osato e ha portato il suo nuovo lavoro subito live, assuendosi il rischio di eseguire brani che ancora il pubblico non conosce bene, ma la risposta c’è stata, molto positiva. “” dice con il suo sorriso sincero e intrigante. Il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tananai, da Sanremo Giovani ai Big guarda le foto Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall’artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento.