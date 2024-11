Riuscirà Alonso a porre fine al perfetto inizio del Liverpool in Europa con Slot?

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-04 22:37:07 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Xabifarà il suo ritorno ad Anfield martedì sera, ma in una veste diversa da quella che molti tifosi delavevano pensato in precedenza. L’ex centrocampista dei Reds era fortemente destinato a succedere a Jurgen Klopp nel Merseyside all’di quest’anno prima di restare al Bayer Leverkusen, dove ha vinto il titolo della Bundesliga la scorsa stagione. Invece, ilha optato per il tecnico del Feyenoord Arne, che ha iniziato il suo regno in modo eccellente, con il club attualmente in testa alla Premier League e vincendo tutte e tre le partite di Champions League finora in questa stagione., che ha segnato nella finale quando ilvinse la competizione nel 2005, ha la possibilità di metterea quell’quando i Reds ospiteranno il Leverkusen nella quarta partita di Champions League martedì.