Liberoquotidiano.it - "Porteremo il Paese verso nuove vette di gloria": Usa 2024, la promessa di Trump

Comizio finale di Donalda Pittsburgh in Pennsylvania lunedì sera alla vigilia del voto di martedì per le elezioni presidenziali Usa. "Il mio messaggio agli americani questa sera è semplice: non dobbiamo vivere in questo modo. Con il vostro voto di domani, possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostroaffronta e condurre l'America, e anzi il mondo intero,di", ha detto il candidato dei repubblicani a poche ore dall'apertura dei seggi.