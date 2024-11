Digital-news.it - Piedone - Uno Sbirro a Napoli: trailer ufficiale e locandina del poliziesco dal 2 Dicembre su Sky e NOW

Come annunciato dalle immagini dele dellaappena rilasciati, arriverà in esclusiva su Sky un nuovo, originaletra le vie ditargato Sky Original,- UNO, con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo diretti da Alessio Maria Federici, in onda da lunedì 2su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW- UNOè una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, in quattro episodi con Salvatore Esposito (Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Lo” (1973), Silvia D’Amico (Christian, Comandante, A casa tutti bene – La serie) in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di, e Fabio Balsamo (Beata te, Generazione 56k, Pesci piccoli) in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello.