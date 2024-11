Iltempo.it - Papa Francesco a Trastevere, la visita "segreta" a casa di Emma Bonino

è uscito stamani dal Vaticano per recarsi inda un'amica di vecchia data. Fin qui nulla di strano, il pontefice argentino è solito prendere alla sprovvista la gendarmeria vaticana e i suoi più stretti collaboratori, chiamare l'auto e recarsi in giro per la capitale, spesso senza scorta. Fa però notizia il fatto che l'amica in questione sia l'ex senatrice e leader radicale, che è stata dimessa il 30 ottobre dalla struttura sanitaria in cui ha trascorso alcuni giorni di riabilitazione a seguito del ricovero d'urgenza al Santo Spirito di Roma per complicanze respiratorie, era asua, in zona, quando è stata avvisata dell'imminente arrivo del Santo Padre. Secondo alcuni testimoni,si è intrattenuto per oltre mezz'ora nell'appartamento diper unaritenuta strettamente privata, tant'è che il bollettino della Sala Stampa vaticana diffuso come ogni giorno intorno alle 12 non menziona minimamente l'episodio nell'agenda odierna del pontefice.