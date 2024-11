Quotidiano.net - Opa Monrif, aperte le adesioni. La scadenza il 15 novembre

Milano, 62024 – Con legià raccolte (a ieri), è già stato raggiunto il 79,38% del capitale sociale per l’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria promossa da Monti Riffeser Srl e avente a oggetto il 100 per cento delle azioni ordinarie emesse da, dedotte le complessive 149.477.539 azioni, rappresentative del 72,393% del capitale sociale dell’emittente – detenute dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto – nonché le 2.668.880 azioni proprie, rappresentative dell’1,293% del capitale sociale. È possibile aderire entro il 15. L’offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha quindi come oggetto al massimo 54.335.197 azioni, che rappresentano il 26,315% del capitale sociale. Per ciascuna azione portata in adesione all’Opa verrà pagato un corrispettivo di 0,0500 euro.