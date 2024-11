Lapresse.it - Napoli, medico di famiglia aggredito e morso ad una mano

Leggi tutto su Lapresse.it

Undiè statoa una, da un paziente visibilmente alterato e lì è nata una discussione. Il paziente hailcreando scompiglio nello studio. “Abbandonare il modello degli studi singoli per riunirsi in Aft e studi associati”. È l’appello che arriva dalla sezione didella Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) per voce del segretario provinciale Luigi Sparano all’indomani dell’ennesima aggressione che ha coinvolto undi. La violenza risale a ieri, ilè stato raggiunto nel suo studio. “Questo ennesimo atto di violenza – dice Sparano – ci conferma una volta di più l’esigenza di un cambiamento della sanità territoriale, che deve evolvere verso una dimensione aggregativa. Gli studi dei singoli medici sono ormai un rischio per i colleghi che sono e si sentono esposti a minacce e violenze.