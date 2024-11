Ilnapolista.it - Napoli-Atalanta, Doveri nel mirino. Perché Retegui non è stato ammonito?

Tante polemiche per la partita disputata nell’ultimo weekend tra. Gli atalantini hanno vinto 3-0 sul campo dei partenopei. Ciò che fa ancora più clamore, èquanto emerso oggi dal comunicato del Giudice Sportivo. Il terzo gol degli ospiti era arrivato grazie a Mateo, che dopo aver segnato si è tolto la maglia e non èdall’arbitro Daniele. L’esultanza dell’italo-argentino è stata vista praticamente da tutti, ma il Direttore di gara, preso forse dalla lite scatenata dal gesto del bomber orobico, non ha messo a referto il giallo per il calciatore. Nel rapporto emerge soltanto una multa per la SSCper gli insulti dei tifosi a Gian Piero Gasperini. Leggi anche: Champions League, dove vedere le partite in diretta tv e streamingnon ammonisce? Entrato nel secondo tempo, Mateoera riuscito ad andare a segno negli ultimi minuti del match, quando la squadra di Conte era già consapevole di essere stata battuta.