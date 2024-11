Infobetting.com - Millwall-Leeds (mercoledì 06 novembre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

Dopo tre vittorie consecutive, tutte per 1-0 contro Plymouth Argyle, Swansea e Burnley, quest’ultima ottenuta non più tardi di domenica pomeriggio al The Den, potrebbe il Milwall essere un candidato ai playoff? La risposta è si. Il blocco della “magnifiche sei”, capeggiato proprio dal favoritissimo, secondo i bookmaker è abbastanza ben definito ma il . InfoBetting: Scommesse Sportive e