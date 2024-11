Secoloditalia.it - Migranti, il sospetto sulle sentenze: il bersaglio grosso è consolidare subito la giurisprudenza

lanel più breve tempo possibile. Mai stata così celere la road map scelta dagli interpreti togati. In poco più di un mese, quattro pronunce a tempo di record, una della Corte europea e tre di giudici nazionali, tutte sullo stesso tema. Una al centro, una al nord e una a sud dello Stivale, tanto per essere equidistanti anche dal punto di vista geografico. Nel rimbalzare la palla in campo immaginato come avverso, quello del decisore politico, nell’ultima pronuncia, il giudice catanese non si è neanche premurato di rinviare la controversia ai giudici dell’Unione europea, tale e tanta chiarezza ermeneutica avrebbe a suo giudizio il diritto dell’Ue in materia. Il tema, naturalmente, i Paesi da considerare sicuri ai fini del rimpatrio dei clandestini che giungono sul territorio nazionale senza legittimità.