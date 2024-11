Ilnapolista.it - Lukaku ha finito i doppi allenamenti: è in fase di scarico, presto al top della forma (Repubblica)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

ha, è indial topNapoli con Marco Azzi racconta il lavoro svolto da Romeluper recuperare la condizione fisica, il tempo perduto quest’estate. Il centravanti belga è stato fermo tutta l’estate, è arrivato a Napoli solo alla fine di agosto. E per uno come lui, un peso massimo del calcio, ritrovare la condizione fisica non è proprio una passeggiata di salute. Ecco cosa scriveNapoli: Il Napoli si è arrampicato lassù pur avendo appena il sesto attacco più prolifico del torneo. È un’anomalia ed è riduttivo ricondurla solo alle difficoltà di Romelu, che è stato costretto a fare in corsa la preparazione fisica per mettersi al passo, dopo aver saltato i ritiri estivi. Il bomber belga ha appena concluso il suo ciclo die sta iniziando ladi, chedovrebbe riportarlo al top